Meloni: von der Leyen? Ha chiarito, ma consiglio prudenza (Di venerdì 23 settembre 2022) "Mi pare che la von der Leyen abbia già mandato una nota per correggere l'interpretazione che è stata data dalla stampa italiana, per la quale le parole sarebbero state un'ingerenza sulle elezioni italiane, sarebbe stata una cosa francamente fuori misura rispetto al ruolo della commissione". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni a Napoli, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale, risponde ad una domanda dei cronisti sulle parole della presidente della Commissione europea sulle prossime elezioni in Italia.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/Meloni-von-der-Leyen-Ha-chiarito-ma-consiglio-prudenza 20220923 video 19100364.mp4"/video"Penso che rispetto alle dichiarazioni che ho sentito ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 23 settembre 2022) "Mi pare che la von derabbia già mandato una nota per correggere l'interpretazione che è stata data dalla stampa italiana, per la quale le parole sarebbero state un'ingerenza sulle elezioni italiane, sarebbe stata una cosa francamente fuori misura rispetto al ruolo della commissione". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgiaa Napoli, a margine del comizio di chiusura della campagna elettorale, risponde ad una domanda dei cronisti sulle parole della presidente della Commissione europea sulle prossime elezioni in Italia.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2022/09/-von-der--Ha--ma-20220923 video 19100364.mp4"/video"Penso che rispetto alle dichiarazioni che ho sentito ...

