Meloni | “Se avremo i voti | presidenzialismo anche senza la sinistra”

petergomezblog : Salvini, Berlusconi e Meloni chiudono la campagna del cdx (domani i singoli partiti) : “Governeremo per 5 anni”. La… - GiovaQuez : Meloni: 'Avremo sempre più difficoltà a pagare le pensioni se non ci mettiamo a fare figli perché avremo sempre più… - FratellidItalia : ?? Il #25settembre avremo l’occasione di mandare a casa la sinistra #ElezioniPolitiche2022 #VotaFDI #Meloni - IlPrimatoN : Berlusconi: 'Siamo la maggioranza del Paese' - 1fiorexme : RT @erretti42: Salvini, Berlusconi e Meloni chiudono la campagna: 'Governeremo per 5 anni'. La leader Fdi: 'Se avremo i numeri cambieremo l… -

... finalmente "un governo eletto, un'Europa che si occupi del tetto al prezzo del gas e si ... sulla stessa lunghezza d'onda, è anche Giorgia: "Ci teme chi vorrebbe un'Italia debole nel ..."Durante tutta la durata del Next Generation Eu20 o 30 elezioni nazionali, non possiamo ... Il gas incendia il voto in Italialancia Bicamerale. Gs e Auchan, frode da 1,8 mld Sempre più ...“Qualcosa non torna”: con queste parole Giorgia Meloni avrebbe confessato i suoi timori per un possibile pareggio al Senato a causa della crescita del M5S al Sud. A svelarlo è un retroscena di La Repu ...Il capo politico del M5S, Giuseppe Conte è stato ospite questa mattina a RTL 102.5 in Non Stop News con Barbara Sala, Enrico Galletti e Luigi Santarelli ...