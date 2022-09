Meloni: "Pronta per palazzo Chigi, voglio un'Italia credibile" (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - La giornata di chiusura della campagna elettorale nel centrodestra è scandita dall'eco delle parole di Silvio Berlusconi ieri a 'Porta a porta', una ricostruzione dell'invasione russa dell'Ucraina decisa da Vladimir Putin su pressione delle regioni autonimiste e per mettere governanti "per bene" a Kiev. Il Cavaliere ripete di essere stato frainteso, e fa diffondere uno stralcio della intervista in cui ribadisce di stare dalla parte "dell'Europa della Nato, Occidente e degli Usa". "Il centrodestra ha votato sempre compatto sull'Ucraina, anche sull'ingresso della Finlandia nella Nato", puntualizza Giorgia Meloni. "Chi non ha votato l'ingresso della Finlandia nella Nato è stato Fratoianni, alleato del Pd. I problemi ce li hanno altri". Ma in via delle Scrofa le frasi dei Berlusconi sono accolte con gelo dalla dirigenza. "Da lunedì sarà Giorgia ... Leggi su agi (Di venerdì 23 settembre 2022) AGI - La giornata di chiusura della campagna elettorale nel centrodestra è scandita dall'eco delle parole di Silvio Berlusconi ieri a 'Porta a porta', una ricostruzione dell'invasione russa dell'Ucraina decisa da Vladimir Putin su pressione delle regioni autonimiste e per mettere governanti "per bene" a Kiev. Il Cavaliere ripete di essere stato frainteso, e fa diffondere uno stralcio della intervista in cui ribadisce di stare dalla parte "dell'Europa della Nato, Occidente e degli Usa". "Il centrodestra ha votato sempre compatto sull'Ucraina, anche sull'ingresso della Finlandia nella Nato", puntualizza Giorgia. "Chi non ha votato l'ingresso della Finlandia nella Nato è stato Fratoianni, alleato del Pd. I problemi ce li hanno altri". Ma in via delle Scrofa le frasi dei Berlusconi sono accolte con gelo dalla dirigenza. "Da lunedì sarà Giorgia ...

