Meloni: “Non rinnoverei l’adesione alla Belt and Road della Cina” (Di venerdì 23 settembre 2022) PECHINO – L’abbraccio dell’Italia alla Belt and Road, la nuova Via della Seta della Cina, è stato un “grosso errore”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, in un’intervista scritta alla Cna, l’agenzia di Taiwan, aggiungendo, sulla conferma al 2024 dell’adesione: “Se mi trovassi a dover firmare il rinnovo di quel memorandum domani mattina, difficilmente vedrei le condizioni politiche”. Poi Meloni precisa che con un governo di centrodestra “è certo che Taiwan sarà una questione fondamentale per l’Italia”, definendo “inaccettabile” le minacce della Cina. “Ho seguito da vicino con disagio” ciò che sta accadendo intorno a Taiwan. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 23 settembre 2022) PECHINO – L’abbraccio dell’Italiaand, la nuova ViaSeta, è stato un “grosso errore”. Lo dice la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, in un’intervista scrittaCna, l’agenzia di Taiwan, aggiungendo, sulla conferma al 2024 del: “Se mi trovassi a dover firmare il rinnovo di quel memorandum domani mattina, difficilmente vedrei le condizioni politiche”. Poiprecisa che con un governo di centrodestra “è certo che Taiwan sarà una questione fondamentale per l’Italia”, definendo “inaccettabile” le minacce. “Ho seguito da vicino con disagio” ciò che sta accadendo intorno a Taiwan. L'articolo L'Opinionista.

Link4Universe : Se la Meloni vince, un sacco di gente che ora la vota,avrà una doccia molto fredda nei prossimi mesi quando capirà… - demagistris : Il segretario NATO ordina di mandare più armi in Ucraina e produrne ancora di più e dice è come per i vaccini in pa… - fattoquotidiano : Elezioni, il centrodestra non riempie piazza del Popolo. Berlusconi, Salvini e Meloni dopo i battibecchi: “Impegno… - AndreaAsilo : RT @GiuseppePalma78: Parla di democrazia ma non sopporta la democrazia. Soprattutto se le cose non vanno come vuole lei. Poi i fascisti so… - emanuelegiusep3 : RT @Yon_Yonson71: #Meloni: 'Se avremo i numeri, modificheremo la Costituzione anche da soli'. Loro sono Pillon, Fontana, Malan, Borghi, San… -