Meloni, la piazza che non ti aspetti: “Il fascismo? È passato! Aborto? Favorevoli. Votiamo Giorgia perché ama l’Italia” (Di venerdì 23 settembre 2022) “Su di noi, ci avresti scommesso tu?”: le parole del brano di Pupo risuonano sul palco di piazza del Popolo e accompagnano il comizio conclusivo della campagna elettorale del centrodestra. Probabilmente qualcuno avrebbe scommesso sulla loro vittoria osservando l’ascesa che ha accompagnato la Lega di Matteo Salvini nei sondaggi del 2019, ma non su Giorgia Meloni, che durante la scorsa legislatura – sedendo saldamente e senza tentennamenti sui banchi dell’opposizione mentre i governi affrontavano una pandemia e una guerra alle porte d’Europa – ha guadagnato la fiducia di chi oggi la ascolta e acclama in piazza, scavalcando i suoi colleghi di coalizione. Qualcuno tra il pubblico aveva votato Salvini alle elezioni del 2018, ma dopo il passaggio della Lega al governo ha deciso di cambiare bandiera. “Spero né Salvini né ... Leggi su tpi (Di venerdì 23 settembre 2022) “Su di noi, ci avresti scommesso tu?”: le parole del brano di Pupo risuonano sul palco didel Popolo e accompagnano il comizio conclusivo della campagna elettorale del centrodestra. Probabilmente qualcuno avrebbe scommesso sulla loro vittoria osservando l’ascesa che ha accompagnato la Lega di Matteo Salvini nei sondaggi del 2019, ma non su, che durante la scorsa legislatura – sedendo saldamente e senza tentennamenti sui banchi dell’opposizione mentre i governi affrontavano una pandemia e una guerra alle porte d’Europa – ha guadagnato la fiducia di chi oggi la ascolta e acclama in, scavalcando i suoi colleghi di coalizione. Qualcuno tra il pubblico aveva votato Salvini alle elezioni del 2018, ma dopo il passaggio della Lega al governo ha deciso di cambiare bandiera. “Spero né Salvini né ...

