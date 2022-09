Meloni a Napoli, per i centri sociali Bagnoli è “cosa loro” e minacciano: «Qui cadono tutti» (Di venerdì 23 settembre 2022) Parlano di provocazione, ma lanciano una mobilitazione. minacciano dicendo che lì «cadono tutti», ma lamentano la blindatura del quartiere. Si rammaricano per i disagi ai cittadini, ma annunciano «modalità» di contestazione sgradite. A poche ore dall’arrivo di Giorgia Meloni a Bagnoli, fissato per oggi alle 15, il centro sociale Iskra ha rilasciato un comunicato che è la perfetta fotografia del modo di fare e di pensare della sinistra radicale. A partire da quell’idea secondo cui loro e solo loro possono decidere se qualcuno può andare in un posto, tenere una manifestazione, incontrare delle persone. Un atteggiamento che negli anni si è visto innumerevoli volte, per lo più accompagnato da veri e propri episodi di guerriglia e devastazione. Il centro sociale Iskra: ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) Parlano di provocazione, ma lanciano una mobilitazione.dicendo che lì «», ma lamentano la blindatura del quartiere. Si rammaricano per i disagi ai cittadini, ma annunciano «modalità» di contestazione sgradite. A poche ore dall’arrivo di Giorgia, fissato per oggi alle 15, il centro sociale Iskra ha rilasciato un comunicato che è la perfetta fotografia del modo di fare e di pensare della sinistra radicale. A partire da quell’idea secondo cuie solopossono decidere se qualcuno può andare in un posto, tenere una manifestazione, incontrare delle persone. Un atteggiamento che negli anni si è visto innumerevoli volte, per lo più accompagnato da veri e propri episodi di guerriglia e devastazione. Il centro sociale Iskra: ...

petergomezblog : Napoli, bagno di folla per Conte: “Reddito? Meloni e Renzi fanno guerra ai poveri. Sistema di welfare presente nei… - Kactus498954225 : RT @SecolodItalia1: Meloni a Napoli, per i centri sociali Bagnoli è “cosa loro” e minacciano: «Qui cadono tutti» - Maksimo75 : RT @localteamtv: Napoli, cori contro Giorgia Meloni durante protesta sotto sede locale Confindustria #giorgiameloni #fridaysforfuture #prot… - Peppezappulla : RT @SecolodItalia1: Meloni a Napoli, per i centri sociali Bagnoli è “cosa loro” e minacciano: «Qui cadono tutti» - SecolodItalia1 : Meloni a Napoli, per i centri sociali Bagnoli è “cosa loro” e minacciano: «Qui cadono tutti» -