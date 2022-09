(Di venerdì 23 settembre 2022) Ilbritannico ha varato il più grande pacchetto didal 1972. Giù le aliquote,raddoppiate per chi cambia casa,ata l'imposta di bollo. Unda 60miliardi di sterline per famiglie e imprese

mrtrs77 : #Orban conta sulla vittoria della #Meloni per fermare la maxi stangata dell' Eu: 7.0,5 mld di tagli ai fondi Pnrr e… - andyru78 : @James_Senise @petergomezblog @fattoquotidiano Il modello Mose ha del geniale: un generatore infinito di urgenze, m… -

ilGiornale.it

Revocato il tetto sui bonus ai banchieri Kwarteng ha confermato parallelamente una serie di... ma accompagnata da un nuovointervento di Stato finanziato dal debito pubblico su quello del ...... salari più alti e più soldi per finanziare i servizi pubblici, come le scuole e il Sistema Sanitario Nazionale - ha dichiarato Kwasi Kwarteng - Questo non accadrà dall'oggi al domani, ma i... Maxi tagli fiscali ed esenzioni: il piano anti-crisi del governo Truss Da cinquant'anni, la Gran Bretagna non vedeva tagli fiscali così decisi. Il governo britannico - guidato da Liz Truss - ha varato oggi il pacchetto più… Leggi ...Il governo britannico ha varato il più grande pacchetto di tagli fiscali dal 1972. Giù le aliquote, esenzioni raddoppiate per chi cambia casa, tagliata l'imposta di bollo. Un piano da 60miliardi di st ...