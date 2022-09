Maxi Frode Fiscale a Roma, arrestato commercialista dei Parioli: sequestro per oltre 100 milioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Roma. Una Maxi Frode nel commercio dei carburanti che ha portato ad un sequestro di ben 100 milioni di euro. Tra i possedimenti dell’immenso patrimonio confiscato, anche una villa di San Felice Circeo. È questo, dunque, l’esito di un’operazione di polizia giudiziaria andata in scena nella giornata di ieri, giovedì 22 settembre. La Maxi Frode dei carburanti del commercialista dei Parioli La residenza sotto sequestro si trova in località Punta Rossa con tanto di campo da tennis che ne costituisce parte integrante dell’area di proprietà. Un vero e proprio immobile di lusso, il quale è stato ritenuto dagli agenti fittiziamente intestato ad una società di diritto statunitense con sede nel Delaware e amministrata da un ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 23 settembre 2022). Unanel commercio dei carburanti che ha portato ad undi ben 100di euro. Tra i possedimenti dell’immenso patrimonio confiscato, anche una villa di San Felice Circeo. È questo, dunque, l’esito di un’operazione di polizia giudiziaria andata in scena nella giornata di ieri, giovedì 22 settembre. Ladei carburanti deldeiLa residenza sottosi trova in località Punta Rossa con tanto di campo da tennis che ne costituisce parte integrante dell’area di proprietà. Un vero e proprio immobile di lusso, il quale è stato ritenuto dagli agenti fittiziamente intestato ad una società di diritto statunitense con sede nel Delaware e amministrata da un ...

CorriereCitta : Maxi Frode Fiscale a Roma, arrestato commercialista dei Parioli: sequestro per oltre 100 milioni - ab_itudinario : Eh ma il reddito di cittadinanza. - lacittanews : C'è anche una villa di San Felice Circeo nel patrimonio di 100 milioni di euro sequestrato ieri nell'ambito di un'o… - infoitinterno : False fatturazioni per 600 milioni, scoperta maxi frode nel commercio dei carburanti - telenordest : VICENZA | MAXI FRODE SUI CARBURANTI PER 600 MILIONI DI EURO, 9 MISURE CAUTELARI -