Mattia, trovato il corpo del bambino disperso dopo l'alluvione: 'Riconosciuto dalla maglietta' (Di venerdì 23 settembre 2022) Tragico epilogo nelle ricerche del piccolo Mattia Luconi , il bambino di 8 anni disperso dopo l'alluvione nelle Marche della scorsa settimana. dopo otto giorni di disperate ricerche, è stato purtroppo ... Leggi su leggo (Di venerdì 23 settembre 2022) Tragico epilogo nelle ricerche del piccoloLuconi , ildi 8 annil'nelle Marche della scorsa settimana.otto giorni di disperate ricerche, è stato purtroppo ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'al… - TgLa7 : #AlluvioneMarche: trovato il corpo del piccolo Mattia, in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'allarme il proprietario del terreno - cresce_m : Marche: Trovato il corpo di Mattia. era in un campo. Finite le speranze. Mi spiace tanto. Che Dio lo protegga. - alexarmuzzi : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'allarme… - Claudestar2012 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Alluvione nelle Marche, trovato il corpo del piccolo Mattia in un campo a Castelleone di Suasa. A dare l'allarme… -