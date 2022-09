Marco Bellavia: vita privata, biografia, carriera, Instagram, moglie, figli e curiosità sull’attore (Di venerdì 23 settembre 2022) Marco Bellavia è un attore e conduttore televisivo di grande esperienza ma quanto ne sappiamo della sua vita privata? Dagli esordi nel programma per bambini Bim Bum Bam, passando per varie fiction di cui è stato interprete ma a volte anche regista, oggi Marco approda a Il Grande Fratello Vip 7, di cui è uno dei concorrenti. Come se la caverà l’artista in questa nuova esperienza? Intanto conosciamolo meglio. Chi è Marco Bellavia: biografia, carriera e Instagram Marco Bellavia è nato a Milano il 9 Dicembre del 1964 (Sagittario). Dopo la maturità liceale, si è iscritto all’Università ma non è arrivato alla laurea. Del resto la sua vera grande passione era un’altra: lo spettacolo. Dopo ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 23 settembre 2022)è un attore e conduttore televisivo di grande esperienza ma quanto ne sappiamo della sua? Dagli esordi nel programma per bambini Bim Bum Bam, passando per varie fiction di cui è stato interprete ma a volte anche regista, oggiapproda a Il Grande Fratello Vip 7, di cui è uno dei concorrenti. Come se la caverà l’artista in questa nuova esperienza? Intanto conosciamolo meglio. Chi èè nato a Milano il 9 Dicembre del 1964 (Sagittario). Dopo la maturità liceale, si è iscritto all’Università ma non è arrivato alla laurea. Del resto la sua vera grande passione era un’altra: lo spettacolo. Dopo ...

GrandeFratello : Ci ha fatto sognare, vivere pomeriggi indimenticabili tra giochi e cartoni animati. Quanti vorrebbero tornare in qu… - cesquita_ : @ils0leseitu Certo che c’è un Marco ahahah Bellavia - Kekko31259252 : @ils0leseitu Marco Bellavia: ???????? - Kekko31259252 : Ma Marco Bellavia già è uscito a qualche televoto e non mi ricordo? #gfvip - Telespettatore1 : Raga ma dove cazzo è Marco Bellavia??? Bevono tutti lui non c'è #GFVIP -