Marche: trovati i resti del piccolo Mattia, strappato dalle braccia dalla madre dall’esondazione del Nevola (Di venerdì 23 settembre 2022) Purtroppo, vista la situazione climatica, il devastato contesto logistico e, soprattutto l’esperienza maturata in tanti di anni di soccorsi e sciagure, già dopo qualche ora dalla disgrazia, in realtà i soccorritori tenevano il peggio. Ed oggi, ad oltre una settimana dalla terribile esondazione del fiume Nevola, che lo ha letteralmente strappato dalle braccia della madre, nella località Trecastelli (sempre in provincia di Ancona, dove ha avuto luogo la drammatica alluvione), è stato rinvenuto il corpo di un bambino. trovati resti del piccolo Mattia: la maglietta indossata è la stessa, ma la conferma arriverà con l’autopsia Ovviamente il pensiero è subito andato al piccolo ... Leggi su italiasera (Di venerdì 23 settembre 2022) Purtroppo, vista la situazione climatica, il devastato contesto logistico e, soprattutto l’esperienza maturata in tanti di anni di soccorsi e sciagure, già dopo qualche oradisgrazia, in realtà i soccorritori tenevano il peggio. Ed oggi, ad oltre una settimanaterribile esondazione del fiume, che lo ha letteralmentedella, nella località Trecastelli (sempre in provincia di Ancona, dove ha avuto luogo la drammatica alluvione), è stato rinvenuto il corpo di un bambino.del: la maglietta indossata è la stessa, ma la conferma arriverà con l’autopsia Ovviamente il pensiero è subito andato al...

italiaserait : Marche: trovati i resti del piccolo Mattia, strappato dalle braccia dalla madre dall’esondazione del Nevola - quellochenonsi2 : RT @quellochenonsi2: Come sono stati trovati SUBITO i miliardi di euro per inviare armi in #Ucraina...MA PER LE MARCHE E GLI ALTRI DISASTRI… - quellochenonsi2 : Come sono stati trovati SUBITO i miliardi di euro per inviare armi in #Ucraina...MA PER LE MARCHE E GLI ALTRI DISAS… - Giusepp66890796 : RT @cammarata_lee: 5mln (cinque milioni e quel morto di fame di #Giannini muto) stanziati dal governicchio per le Marche. Per l'Ucraina tro… - _MaxFree_ : RT @cammarata_lee: 5mln (cinque milioni e quel morto di fame di #Giannini muto) stanziati dal governicchio per le Marche. Per l'Ucraina tro… -