Maratona di Berlino: presente anche l'ex campione rossonero! (Di venerdì 23 settembre 2022) La vita del calciatore appare agli occhi della gente come un privilegio, ed in parte lo è, ma quello che spesso vediamo dai media è solo la punta dell'iceberg. Per arrivare a certi livelli bisogna fare dei sacrifici. Come diceva il noto allenatore delle giovanili di basket Tim Notke "la fatica batte il talento se il talento non si impegna". Il periodo più difficile per un atleta è senza ombra di dubbio la vita dopo il ritiro. Una vecchia conoscenza del nostro campionato, e leggenda rossonera come Riccardo Kakà ad esempio, ha intrapreso una nuova strada. Kakà Maratona Berlino Secondo quanto riportato da Sky Sport, l'ex numero 22 rossonero parteciperà alla sua prima Maratona. Il trequartista Pallone d'Oro del 2007 correrà domenica la Maratona berlinese. Per lui sarebbe la prima volta sui 42,195 ...

