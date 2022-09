Mara Venier e lo 'schiaffo' a Maria de Filippi: chiama Elodie per un motivo molto forte (Di venerdì 23 settembre 2022) Mara Venier ha deciso di chiamare Elodie 'schiaffeggiando' clamorosamente Maria de Filippi. Ecco i motivi di questo gesto e quali potrebbero essere le conseguenze. Mara Venier ha sempre affermato di stimare e ammirare molto Maria de Filippi. Le due sono spesso 'rivali' a seconda dei vari palinsesti che le contrappongono in televisione. La gara degli ascolti è sempre molto accesa ma tra loro, c'è una stima e un rapporto molto stretto. La zia più famosa d'Italia è stata accolta dalla moglie di Maurizio Costanzo in un periodo molto difficile della sua vita e della sua carriera. Per anni è stata giudice speciale a Tu Si Que Vales e volto ricorrente nei ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 23 settembre 2022)ha deciso dire'schiaffeggiando' clamorosamentede. Ecco i motivi di questo gesto e quali potrebbero essere le conseguenze.ha sempre affermato di stimare e ammirarede. Le due sono spesso 'rivali' a seconda dei vari palinsesti che le contrappongono in televisione. La gara degli ascolti è sempreaccesa ma tra loro, c'è una stima e un rapportostretto. La zia più famosa d'Italia è stata accolta dalla moglie di Maurizio Costanzo in un periododifficile della sua vita e della sua carriera. Per anni è stata giudice speciale a Tu Si Que Vales e volto ricorrente nei ...

NOTIZIEWEBLIVE : #DomenicaIn gli ospiti di #MaraVenier del 25 settembre 2022 - - Smile_Giulia23 : RT @Boomerissima: Dopo il flop di Domenica con tanto di silenzio social, Mara Venier fa sul serio! Ospiti a #DomenicaIn: - Milly Carlucci… - zazoomblog : Domenica In anticipazioni puntata 25 settembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier - #Domenica #anticipazioni… - davided81 : Oh son tutti amici e amiche della Daniele manco fosse Mara Venier #StorieItaliane - CorriereCitta : Domenica In, anticipazioni puntata #25settembre 2022: chi sono gli ospiti di Mara Venier #domenicain -