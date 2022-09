Mara Maionchi, il drammatico calvario della malattia: “Durante l’intervento hanno aperto tutto” (Di venerdì 23 settembre 2022) Mara Maionchi e la malattia che l’ha cambiata per sempre: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda e cosa ha dichiarato Dalla bravura esplosiva, ha cambiato totalmente il destino di molti artisti che grazie a lei hanno dato voce al loro talento: stiamo parlando di Mara Maionchi, la discografica e oggi personaggio televisivo di molti programmi musicali come X FACTOR e Amici di Maria De Filippi. Nel corso della sua vita, oltre essere super ironica ha dovuto affrontare un dramma che l’ha cambiata per sempre e ha cambiato la sua visione di vita. curiosità (foto web)Una donna forte e ribelle dalla personalità sincera a soprattutto schietta che non si nasconde dietro niente e nessuno, è così che si definisce la ... Leggi su ildemocratico (Di venerdì 23 settembre 2022)e lache l’ha cambiata per sempre: ecco i dettagli e le curiositàvicenda e cosa ha dichiarato Dalla bravura esplosiva, ha cambiato totalmente il destino di molti artisti che grazie a leidato voce al loro talento: stiamo parlando di, la discografica e oggi personaggio televisivo di molti programmi musicali come X FACTOR e Amici di Maria De Filippi. Nel corsosua vita, oltre essere super ironica ha dovuto affrontare un dramma che l’ha cambiata per sempre e ha cambiato la sua visione di vita. curiosità (foto web)Una donna forte e ribelle dalla personalità sincera a sopratschietta che non si nasconde dietro niente e nessuno, è così che si definisce la ...

