Mancini odia la Juventus? Il dato che inchioda il Ct

Leggi su juvedipendenza

(Di venerdì 23 settembre 2022) Robertoè un tecnico dalla strana carriera in Nazionale, ma il suo rapporto con lanon sembra essere dei migliori. È tempo di sosta delle nazionali e dunque ritorna l’Italia a disputare le ultime gare della Nations League, partite davvero decisive per le sorti della squadra di Roberto, con il tecnico campione d’Europa che ha rivoluzionato la Nazionale. LaPresseLa Nations League è sicuramente un torneo molto giovane e non tutte le nazionali la stanno ancora prendendo con il giusto interesse, soprattutto perché molti giocatori la stanno snobbando. Abbiamo già visto come commissari tecnici stiano utilizzando questo tipo di torneo ufficiale solamente per poter fare una serie di esperimenti, con Robertoche sembra essere uno di questi. Nonostante questo però sicuramente nessuno vuole ...