Manchester City, Mahrez: «Voglio giocare ancora a lungo. Vedremo cosa farò da grande» (Di venerdì 23 settembre 2022) L'algerino del Manchester City Mahrez ha parlato ai canali ufficiali dei Citizens giurando amore al club inglese. Le sue parole Le dichiarazioni di Mahrez ai canali ufficiali del Manchester City: L'ALGERINO – «Voglio assolutamente finire la mia carriera al Manchester City. Penso di poter giocare ancora a lungo. Vedremo cosa mi riserverà il futuro dopo il calcio» L'articolo proviene da Calcio News 24.

