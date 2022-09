Maltempo nella domenica elettorale. Italiani alle urne sotto la pioggia scrosciante (Di venerdì 23 settembre 2022) “In occasione delle elezioni ci sarà un tempo molto variegato da nord a sud”. Lo dice all’Adnkronos Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Spiegando che “la perturbazione arriva già domani, sabato, prende più il nord Italia, e una parte di Sardegna e Liguria”. “Poi si trasferisce al centro e al mattino di domenica la perturbazione libera la zona di Piemonte e Lombardia. E pioverà ancora un po’ sul Veneto. – prosegue Mercalli – La pioggia forte dovrebbe essere al centro, Lazio e Campania, dove potrebbero esserci addirittura dei nubifragi. In particolare la zona tra Latina e la Campania interna. Mentre al sud ci dovrebbe essere ancora il sole e molto caldo”. Piogge molto abbondanti da sabato a lunedì anche secondo le previsioni del meteorologo Paolo sottocorona. “Le previsioni per i prossimi tre giorni, sono per ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 settembre 2022) “In occasione delle elezioni ci sarà un tempo molto variegato da nord a sud”. Lo dice all’Adnkronos Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana. Spiegando che “la perturbazione arriva già domani, sabato, prende più il nord Italia, e una parte di Sardegna e Liguria”. “Poi si trasferisce al centro e al mattino dila perturbazione libera la zona di Piemonte e Lombardia. E pioverà ancora un po’ sul Veneto. – prosegue Mercalli – Laforte dovrebbe essere al centro, Lazio e Campania, dove potrebbero esserci addirittura dei nubifragi. In particolare la zona tra Latina e la Campania interna. Mentre al sud ci dovrebbe essere ancora il sole e molto caldo”. Piogge molto abbondanti da sabato a lunedì anche secondo le previsioni del meteorologo Paolocorona. “Le previsioni per i prossimi tre giorni, sono per ...

