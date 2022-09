Maltempo, allerta gialla della Protezione civile nelle Marche e altre 6 regioni: «Nel weekend temporali e forti raffiche di vento» (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Maltempo non dà pace alle Marche. Nel prossimo weekend la regione del Centro Italia, già devastata dal nubifragio dello scorso 15 settembre, sarà uno dei territori coinvolti nell’allerta gialla a causa della perturbazione proveniente dalla Spagna che raggiungerà il Centro e il Nord del penisola. Secondo le previsioni del Dipartimento della Protezione civile a partire dalle prime ore di sabato su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria si abbatteranno «precipitazioni diffuse, fulmini e forti raffiche di vento». In particolare La Protezione civile Regionale delle Marche ha emesso un avviso ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilnon dà pace alle. Nel prossimola regione del Centro Italia, già devastata dal nubifragio dello scorso 15 settembre, sarà uno dei territori coinvolti nell’a causaperturbazione proveniente dalla Spagna che raggiungerà il Centro e il Nord del penisola. Secondo le previsioni del Dipartimentoa partire dalle prime ore di sabato su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana,e Umbria si abbatteranno «precipitazioni diffuse, fulmini edi». In particolare LaRegionale delleha emesso un avviso ...

