Malattie rare | le sfide che aspettano il nuovo Governo

(Assiago Gallo 23 settembre 2022) - Le Malattie rare nell'ultima giornata della Summer School 2022 di Motore Sanità 300 milioni di persone nel mondo, 30 milioni in Europa, tra 2,2 e 3,5 milioni in Italia. Sono questi i numeri che descrivono l'ampiezza dell'impatto delle circa 8mila Malattie rare note. L'ultima legislatura è stata ricca di traguardi per la comunità delle Malattie rare: a novembre 2021, il Parlamento ha approvato il Testo Unico sulle Malattie rare (legge 175/2021). Nei giorni scorsi, è stato emanato il primo dei decreti attuativi previsti dalla legge con la nomina del Comitato Nazionale Malattie rare, a dimostrazione che il cammino verso l'applicazione della legge è realmente iniziato.

