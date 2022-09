Maignan infortunato: lascia il ritiro della Francia (Di venerdì 23 settembre 2022) Mike Maignan lascia il ritiro della Francia e torna a Milano. Il portiere del Milan e dei Bleus si è fatto male durante la gara contro l'Austria, vinta 2 - 0 dagli uomini di Deschamps , e alla fine ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 23 settembre 2022) Mikeile torna a Milano. Il portiere del Milan e dei Bleus si è fatto male durante la gara contro l'Austria, vinta 2 - 0 dagli uomini di Deschamps , e alla fine ...

sportli26181512 : #Maignan infortunato: lascia il ritiro della Francia: Il portiere del Milan si è fatto male durante la partita cont… - Priorita_ACM : Maignan ad ottobre ha il compleanno della sorella? Fa come Neymar con fine febbraio che è sempre infortunato - FraNasato : Come riporta @RMCsport la Francia chiama Mandanda al posto dell'infortunato Maignan #Milan - Francesso_ : Buongiorno ragazzi Maignan infortunato e Icardi mollato da Wanda davvero una mattina terribile piena di brutte notizie???????????? - milansette : Nazionali, lo score di chi ha giocato ieri: Giroud e Lazetic in gol, Maignan infortunato #acmilan #rossoneri -