Maignan fuori almeno 3 settimane: il Milan lo toglierà dalla lista Champions (Di venerdì 23 settembre 2022) L'infortunio di Mike Maignan è serio, sebbene non gravissimo. Ma a prescindere dai reali tempi di recupero, il problema al polpaccio sinistro rimediato nella sfida di ieri sera tra Francia e Austria ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 23 settembre 2022) L'infortunio di Mikeè serio, sebbene non gravissimo. Ma a prescindere dai reali tempi di recupero, il problema al polpaccio sinistro rimediato nella sfida di ieri sera tra Francia e Austria ...

AntoVitiello : #Maignan potrebbe rimanere fuori per un mesetto e per questo si sta valutando l'inserimento di #Tatarusanu in lista UEFA - lucabianchin7 : Lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro per #Maignan. Fuori 3-4 settimane. Il #Milan va verso la sostituz… - 1889milan : RT @AntoVitiello: #Maignan potrebbe rimanere fuori per un mesetto e per questo si sta valutando l'inserimento di #Tatarusanu in lista UEFA - LucaParry85 : Maignan come anno scorso si farà un mesetto fuori circa - furgeTX : RT @lucabianchin7: Lesione al gemello mediale del polpaccio sinistro per #Maignan. Fuori 3-4 settimane. Il #Milan va verso la sostituzione… -