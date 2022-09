Mai tanto alcol tra i giovani lombardi (Di venerdì 23 settembre 2022) La notizia della chiusura da parte delle Autorità di un bar nel centro di Lodi, a pochi passi da Piazza della Vittoria, ormai non fa più notizia. Non è la prima volta infatti che alcuni locali vengono chiusi a seguito di risse o problemi generati da giovani, per lo più minorenni, che fanno abuso di alcol e non riescono a controllare le loro successive azioni. Il consumo di alcol è in crescita tra gli adolescenti lombardi. E la pandemia ha peggiorato la situazione Il problema esiste e sta iniziando a diventare allarmante. Il bar sicuramente ha le sue responsabilità, ma è pur vero che questa rappresenta la punta dell’iceberg di una questione sociale ed educativa che sta sfuggendo di mano. Tradizionalmente, secondo i dati dell’Istat, il problema dell’alcolismo giovanile si denota in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) La notizia della chiusura da parte delle Autorità di un bar nel centro di Lodi, a pochi passi da Piazza della Vittoria, ormai non fa più notizia. Non è la prima volta infatti che alcuni locali vengono chiusi a seguito di risse o problemi generati da, per lo più minorenni, che fanno abuso die non riescono a controllare le loro successive azioni. Il consumo diè in crescita tra gli adolescenti. E la pandemia ha peggiorato la situazione Il problema esiste e sta iniziando a diventare allarmante. Il bar sicuramente ha le sue responsabilità, ma è pur vero che questa rappresenta la punta dell’iceberg di una questione sociale ed educativa che sta sfuggendo di mano. Tradizionalmente, secondo i dati dell’Istat, il problema dell’ismole si denota in ...

