'Mai più obblighi vaccinali', Paragone chiude la campagna elettorale al grido di "Libertà, libertà" (Di venerdì 23 settembre 2022) "Mai più obblighi vaccinali, neanche quelli della Lorenzin. Non ci faremo più umiliare". Così il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, nel corso del comizio di chiusura della campagna elettorale a Campo de' fiori a Roma. Il pubblico presente ha gridato in coro "libertà, libertà". L'articolo proviene da Ildenaro.it.

