Magistratura | quattro napoletani nel Csm | «Garanti della svolta»

(Di venerdì 23 settembre 2022)giudicivanno al Csm. È il primo responso delle urne, dopo la seconda giornata di spoglio che ha riguardato il ruolo di giudicanti. Prevale il voto moderato, in linea con...

dsaerdsear : «Non è la magistratura che deve fare un passo indietro; è la politica che deve fare tre o quattro passi avanti. sen… - libellula58 : RT @the_highsparrow: Giorgia Meloni afferma che il regime di Orban ha carattere democratico perché ogni quattro anni il governo consegue un… - MattiaGallo17 : RT @the_highsparrow: Giorgia Meloni afferma che il regime di Orban ha carattere democratico perché ogni quattro anni il governo consegue un… - the_highsparrow : Giorgia Meloni afferma che il regime di Orban ha carattere democratico perché ogni quattro anni il governo consegue… - GeneraleDesaix : @Marco_dreams Per chiarire a chi si riferiva forse il presidente farebbe meglio a rivolgersi alla magistratura inv… -

... al rallentatore daanni, con gli ultimi controlli solo nel maggio del 2021, che avrebbe ... E sul caso indaga la, che aprirà un'inchiesta. Quello che è sicuro, per dirla con ...Tra i giudici, divisi incollegi territoriali,Indipendente conquista 3 seggi (Mazzola, Nicotra, Cilenti) come Area (Abenavoli, Basilico, Chiarelli), Unicost 2 (D'Auria, Laganà). ...Quattro giudici napoletani vanno al Csm. È il primo responso delle urne, dopo la seconda giornata di spoglio che ha riguardato il ruolo di giudicanti. Prevale il voto moderato, in linea ...C’è già qualcuno che scomoda a mezza bocca la leggendaria maledizione del Macbeth di William Shakespeare che ancora viene evocata quando si tratta di incutere timore ad attori ...