Mafia e voto di scambio: arrestato Salvatore Ferrigno, candidato del centrodestra alle elezioni (Di venerdì 23 settembre 2022) Il candidato alle elezioni regionali siciliane di centrodestra Salvatore Ferrigno, 62 anni, è stato arrestato nella notte dai carabinieri con l'accusa di scambio elettorale politico-mafioso. Ferrigno è candidato nella lista dei... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilregionali siciliane di, 62 anni, è statonella notte dai carabinieri con l'accusa dielettorale politico-mafioso.nella lista dei...

repubblica : Mafia e voto di scambio: arrestato Salvatore Ferrigno, candidato del centrodestra - SkyTG24 : Arrestato per voto di scambio Salvatore Ferrigno, candidato del Centrodestra a regionali - fanpage : ?? Blitz dei carabinieri all'alba di questa mattina. Arrestato Salvatore Ferrigno, candidato del centrodestra - Rosaria09664593 : RT @Marco_dreams: Sicilia: Salvatore Ferrigno, candidato di centrodestra arrestato per voto di scambio, è accusato di accordi con la mafia.… - balasilvi : RT @Marco_dreams: Sicilia: Salvatore Ferrigno, candidato di centrodestra arrestato per voto di scambio, è accusato di accordi con la mafia.… -