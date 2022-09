Mafia e voto di scambio, arrestato candidato di centrodestra in Sicilia (Di venerdì 23 settembre 2022) L’accordo prevedeva 20.000 euro per ognuno dei quattro paesi in cui il capoMafia avrebbe procurato i voti a Salvatore Ferrigno, candidato dei Popolari Autonomisti. In carcere anche il boss con il quale il politico avrebbe siglato il patto Leggi su corriere (Di venerdì 23 settembre 2022) L’accordo prevedeva 20.000 euro per ognuno dei quattro paesi in cui il capoavrebbe procurato i voti a Salvatore Ferrigno,dei Popolari Autonomisti. In carcere anche il boss con il quale il politico avrebbe siglato il patto

