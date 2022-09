Mafia e corruzione dilagano. Ma la questione morale è sparita dall’agenda politica (Di venerdì 23 settembre 2022) Ieri una candidata di FdI alle Regionali in Sicilia è stata arrestata per corruzione. Il segretario regionale del Pd ha puntato il dito contro il metodo di costruzione delle liste e di gestione del consenso da parte del centrodestra. Pierpaolo Farina, direttore di WikiMafia e dottore di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata alla Statale di Milano, che ne pensa? “Direi che, pur in una generale maggiore sensibilità sul tema da parte del cosiddetto centrosinistra, oramai è dai tempi di Enrico Berlinguer che non si possono più stilare primati tra i partiti su come si fa politica. Innanzitutto bisogna distinguere tra ciò che è questione morale e ciò che è questione giudiziaria. Una persona può avere un comportamento che dal punto di vista giudiziario non è rilevante ma ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 23 settembre 2022) Ieri una candidata di FdI alle Regionali in Sicilia è stata arrestata per. Il segretario regionale del Pd ha puntato il dito contro il metodo di costruzione delle liste e di gestione del consenso da parte del centrodestra. Pierpaolo Farina, direttore di Wikie dottore di ricerca in Studi sulla criminalità organizzata alla Statale di Milano, che ne pensa? “Direi che, pur in una generale maggiore sensibilità sul tema da parte del cosiddetto centrosinistra, oramai è dai tempi di Enrico Berlinguer che non si possono più stilare primati tra i partiti su come si fa. Innanzitutto bisogna distinguere tra ciò che èe ciò che ègiudiziaria. Una persona può avere un comportamento che dal punto di vista giudiziario non è rilevante ma ...

