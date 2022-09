Madama Butterfly della Royal Opera House in diretta nei cinema del Lazio. Al cinema martedì 27 settembre (Di venerdì 23 settembre 2022) Madama Butterfly apre la Stagione cinematografica 2022/23 della Royal Opera House Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0CvYontIX8w&feature=emb logo In Lazio aderiscono le seguenti sale: LazioRomaAlhambraLazioRomaLuxLazioRomaOdeon MultiscreenLazioRomaThe Space Magliana Parco De’ MediciLazioRomaThe Space Moderno La Royal Opera House è lieta di annunciare il debutto della stagione cinematografica 2022/23 con Madama Butterfly di Moshe Leiser e Patrice Caurier, trasmessa in ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 settembre 2022)apre la Stagionetografica 2022/23Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=0CvYontIX8w&feature=emb logo Inaderiscono le seguenti sale:RomaAlhambraRomaLuxRomaOdeon MultiscreenRomaThe Space Magliana Parco De’ MediciRomaThe Space Moderno Laè lieta di annunciare il debuttostagionetografica 2022/23 condi Moshe Leiser e Patrice Caurier, trasmessa in ...

teatrolafenice : Il sipario si è alzato da poco sul'ultima recita di 'Madama Butterfly' che registra anche stasera un entusiasmante… - teatrolafenice : Di là il pubblico con le sue emozioni, di qua gli interpreti con le loro. Tra poco comincia l’ultima recita di “Mad… - teatrolafenice : Un altro istante per voi dall'ultima recita in corso di 'Madama Butterfly'. Buona musica, amici! - TeleradioNews : Madama Butterfly su Nexo Digital - Madama Butterfly di Puccini apre la stagione cinematografica 2022/23 della Royal… - AgiwaldW : RT @Loreto_1910: ?? DARIA MASIERO ?? Concerto omaggio per il centenario di Renata Tebaldi Da Madama Butterfly 'Un bel d… -