“Ma sei fatto male?” GF Vip | finisce con la testa contro la vetrata E gli altri se la ridono

(Di venerdì 23 settembre 2022) Da qualche giorno è iniziata la settima edizione del GF Vip. Nella puntata di giovedì 22 settembre sono entrati8 concorrenti e di conseguenza il cast è al completo. Pertanto il pubblico non attende altro che il dipanarsi delle prime dinamiche all’interno della Casa più spiata d’Italia per capire le personalità dei vari vipponi, i gruppi che si andranno creando tra simpatie e antipatie. Pamela Prati è subito finita nel mirino deglicoinquilini. L’ex ballerina del Bagaglino è stata al centro del confronto notturno tra Charlie Gnocchi e Alberto De Pisis. “Se siamo qui per giocare, giochiamo. Lei ha la sua strategia, ma deve giocare”, ha chiosato a un certo punto, in riferimento alche la showgirl sarda a volte è poco collaborativa nelle iniziative della Casa. Si prospettano scintille. Anche Giovanni Ciacci prima di ...

