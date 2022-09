“Luciano Pavarotti | the Star” alla Festa del Cinema di Roma

(Di venerdì 23 settembre 2022) Da Los Angeles a: il cortometraggio “, the” arrivadiciassettesima edizione delladeldi. . L’omaggio a, quando è stato presentato? L’omaggio al grande tenore è presentato per la prima volta come “sigla” delle celebrazioni intornoposa della Stella disulla Walk of Fame, avvenuta lo scorso 24 agosto a Los Angeles. La proiezione “, the”, proiettatoserata inaugurale della manizione, il 13 ottobre, all’Auditorium Parco della Musica. Gianluigi Toccafondo “Per la sua ...

prince62625039 : Luciano Pavarotti - IOcheje : Luciano Pavarotti - _PuntoZip_ : “Luciano Pavarotti, the Star” di Gianluigi Toccafondo alla Festa del Cinema di Roma - bg7390989 : RT @BSuhic: 'Nessun Dorma' ~ Luciano Pavarotti Turandot final act - fragkos1 : RT @BSuhic: 'Nessun Dorma' ~ Luciano Pavarotti Turandot final act -

RaiNews

Sul palcoscenico di Reggio Emilia, dove debuttòe dove passano artisti, cantanti, direttori, coreografi, danzatori da tutto il mondo, vedremo esibirsi la nuova stella del panorama ...... Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, tra gli altri, che sarà preceduto dal cortometraggio, LA STELLA di Gianluigi Toccafondo. Poi ASTOLFO di Gianni Di Gregorio con lo ... Luciano Pavarotti nella "Walk of fame" di Los Angeles “Luciano Pavarotti, the star": L’omaggio al grande tenore è presentato per la prima volta come “sigla” delle celebrazioni intorno alla posa ...Da Los Angeles a Roma: il cortometraggio 'Luciano Pavarotti, the Star' firmato dal pittore, illustratore, regista Gianluigi Toccafondo arriva alla diciassettesima edizione della Festa del Cinema di Ro ...