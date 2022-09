Luca Salatino stronca Elenoire Ferruzzi. Lei reagisce male: “Non sono mer**a” (Di venerdì 23 settembre 2022) Sapevamo che sarebbe successo. Non c’era nessun mistero. Luca Salatino ha dichiarato fin dall’inizio di essere innamorato di Soraia Allam Ceruti e pensava che con Elenoire Ferruzzi ci fosse solo una bella amicizia. Ma ieri sera, durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, ha avuto una bella doccia fredda. Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui l’ex tronista di Uomini e Donne appare come il “rubacuori” di quest’edizione. All’interno di essa è stato mostrato il filmato in cui Elenoire dichiara di essere interessata a lui in modo molto diretto. L’ex tronista ha dapprima incassato il colpo durante la puntata e smorzato dicendo “sono lusingato, ma sono innamorato“, per poi affrontare la donna più tardi, cercando un confronto quando erano da ... Leggi su tutto.tv (Di venerdì 23 settembre 2022) Sapevamo che sarebbe successo. Non c’era nessun mistero.ha dichiarato fin dall’inizio di essere innamorato di Soraia Allam Ceruti e pensava che conci fosse solo una bella amicizia. Ma ieri sera, durante la diretta della seconda puntata del Grande Fratello Vip 7, ha avuto una bella doccia fredda. Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui l’ex tronista di Uomini e Donne appare come il “rubacuori” di quest’edizione. All’interno di essa è stato mostrato il filmato in cuidichiara di essere interessata a lui in modo molto diretto. L’ex tronista ha dapprima incassato il colpo durante la puntata e smorzato dicendo “lusingato, mainnamorato“, per poi affrontare la donna più tardi, cercando un confronto quando erano da ...

tuttopuntotv : Luca Salatino stronca Elenoire Ferruzzi. Lei reagisce male: “Non sono mer**a” #gfvip #gfvip7 #lucasalatino… - MariaLocascio10 : RT @sisonokevin: Ma in che senso Elenoire era convinta che Salatino fosse davvero interessato a lei, e non ha capito che stesse scherzando,… - BonsXtheFuture : RT @sisonokevin: Ma in che senso Elenoire era convinta che Salatino fosse davvero interessato a lei, e non ha capito che stesse scherzando,… - PozzuTu : RT @j_doppia: Salatino ha ragione ma sopratutto la falsità di Sara che ha fomentato Elenoire tutto il giorno e ora dice a Luca 'sarà stata… - manuvender : Solo a me non piace esteticamente questo Luca Salatino? #gfvip -