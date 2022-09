Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi litigano nella notte, lei gli confessa l’interesse e lui l’allontana (Di venerdì 23 settembre 2022) Un post puntata decisamente movimentato quello di ieri sera. Luca Salatino, infatti, alle 3 e 30 del mattino ha sbottato contro Elenoire Ferruzzi che lo ha accusato di “avergliela fatta credere“. Questo perché nel corso dei primi tre giorni i due si sono molto avvicinati e lui l’ha più volte cercata per una coccola o per scherzare. Una nascita di quella che sarebbe potuta essere una bella amicizia, ma che lei ha palesemente frainteso. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello” – le parole di Luca in uno sfogo con i suoi compagni d’avventura – “Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!“. Quando l’ex tronista ha cercato Elenoire per un confronto, la ... Leggi su biccy (Di venerdì 23 settembre 2022) Un post puntata decisamente movimentato quello di ieri sera., infatti, alle 3 e 30 del mattino ha sbottato controche lo ha accusato di “avergliela fatta credere“. Questo perché nel corso dei primi tre giorni i due si sono molto avvicinati e lui l’ha più volte cercata per una coccola o per scherzare. Una nascita di quella che sarebbe potuta essere una bella amicizia, ma che lei ha palesemente frainteso. “Che non facesse passare messaggi sbagliati o faccio un macello” – le parole diin uno sfogo con i suoi compagni d’avventura – “Sono entrato da fidanzato l’ho detto dal giorno zero. Lei mi ha detto che io gliel’ho fatta credere, ma cosa? Stavo solo scherzando con lei, gioco!“. Quando l’ex tronista ha cercatoper un confronto, la ...

