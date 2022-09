Luca Salatino allontana Elenoire Ferruzzi e fa delle precisazioni: “Ma che cazz* dice?” – VIDEO (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo alcuni giorni di chiacchierate e feeling, Elenoire Ferruzzi ha svelato il suo interesse per Luca Salatino, l’ex tronista di Uomini e Donne dentro la Casa del Grande Fratello Vip 7 con la fidanzata nel cuore. Luca Salatino allontana Elenoire Ferruzzi e fa delle precisazioni Dopo la puntata, Luca Salatino ha fatto delle precisazioni in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo alcuni giorni di chiacchierate e feeling,ha svelato il suo interesse per, l’ex tronista di Uomini e Donne dentro la Casa del Grande Fratello Vip 7 con la fidanzata nel cuore.e faDopo la puntata,ha fattoin... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

MariaLocascio10 : RT @sisonokevin: Ma in che senso Elenoire era convinta che Salatino fosse davvero interessato a lei, e non ha capito che stesse scherzando,… - BonsXtheFuture : RT @sisonokevin: Ma in che senso Elenoire era convinta che Salatino fosse davvero interessato a lei, e non ha capito che stesse scherzando,… - PozzuTu : RT @j_doppia: Salatino ha ragione ma sopratutto la falsità di Sara che ha fomentato Elenoire tutto il giorno e ora dice a Luca 'sarà stata… - manuvender : Solo a me non piace esteticamente questo Luca Salatino? #gfvip - blogtivvu : Luca Salatino allontana Elenoire Ferruzzi e fa delle precisazioni: “Ma che cazz* dice?” – VIDEO -