Lotta all'Aids, tubercolosi e malaria: "Servono finanziamenti per il Global fund. L'Italia faccia la sua parte per garantire il diritto alla salute" (Di venerdì 23 settembre 2022) Il Fondo Globale per la Lotta all'Aids, la tubercolosi e la malaria – Global fund – da anni si occupa di fornire sovvenzioni per contrastare la diffusione delle tre patologie a livello Globale. Il 21 settembre a New York si è tenuta la nuova conferenza di rifinanziamento, che ha cadenza triennale. L'obiettivo è raccogliere 18 miliardi di dollari per il periodo 2023-2025, pari cioè al 30% in più rispetto ai fondi del periodo precedente. Si punta ad aumentare la quota anche alla luce di quanto risulta dall'ultimo Rapporto, datato 2022: per la prima volta nella storia del Fondo Globale si è registrato un regresso nei principali risultati programmatici delle tre patologie. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, i ...

