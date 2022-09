Londra, giù le tasse ai ricchi, niente Iva sullo shopping: il nuovo governo come Thatcher (Di venerdì 23 settembre 2022) Il governo conservatore di Liz Truss ha annunciato un drastico taglio delle tasse a cui si aggiunge l’eliminazione di un tetto al bonus per i banchieri. Il pacchetto fiscale vale almeno 50 miliardi di euro Leggi su corriere (Di venerdì 23 settembre 2022) Ilconservatore di Liz Truss ha annunciato un drastico taglio dellea cui si aggiunge l’eliminazione di un tetto al bonus per i banchieri. Il pacchetto fiscale vale almeno 50 miliardi di euro

infoitestero : Londra, giù le tasse ai ricchi, niente Iva sullo shopping - studiomarzocchi : Ultima Ora: Londra, giù le tasse ai ricchi, niente Iva sullo shopping: il nuovo governo come Thatcher #economia… - Luxgraph : Londra, giù le tasse ai ricchi, niente Iva sullo shopping: il nuovo governo come Thatcher #corriere #news #2022… - zamlap : RT @muenzenberg: #Btp ormai a un passo dal 4,3%. A #Milano trader ex banche italiane impegnati allo stremo: ma Francoforte, via Zurigo, rif… - EnricoAntonio68 : RT @muenzenberg: #Btp ormai a un passo dal 4,3%. A #Milano trader ex banche italiane impegnati allo stremo: ma Francoforte, via Zurigo, rif… -