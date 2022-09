L’ombra della guerra nucleare, il freno dai vertici militari russi: «Non deve essere mai combattuta: non ci interessa scontro con la Nato» (Di venerdì 23 settembre 2022) «Una guerra nucleare non deve mai essere combattuta perché non ci possono essere vincitori». Ad affermarlo è Alexander Venediktov, vice segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, in una conferenza sul sessantesimo anniversario della crisi dei missili a Cuba. «Non è nei nostri interessi uno scontro con gli Usa e la Nato», gli fa eco il vice ministro degli Esteri, Serghei Ryabkov, in un messaggio video allo stesso evento, dopo aver accusato – riporta la Tass – gli Stati Uniti e la Gran Bretagna di «Spingere Kiev a creare ostilità sul territorio russo». Il pericolo di una guerra nucleare da parte di Mosca, sembra per il momento scongiurato, nonostante il monito lanciato da Vladimir Putin nel ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 settembre 2022) «Unanonmaiperché non ci possonovincitori». Ad affermarlo è Alexander Venediktov, vice segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo, in una conferenza sul sessantesimo anniversariocrisi dei missili a Cuba. «Non è nei nostri interessi unocon gli Usa e la», gli fa eco il vice ministro degli Esteri, Serghei Ryabkov, in un messaggio video allo stesso evento, dopo aver accusato – riporta la Tass – gli Stati Uniti e la Gran Bretagna di «Spingere Kiev a creare ostilità sul territorio russo». Il pericolo di unada parte di Mosca, sembra per il momento scongiurato, nonostante il monito lanciato da Vladimir Putin nel ...

