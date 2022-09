Lo “scusone” di Marco Damilano per l’intervista “anti-destra” | ira sul volto e aria da offeso video

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 23 settembre 2022) Dallo “spiegone”, specialità della casa quando faceva l’ospite fisso a “Propaganda Live” su La 7, allo “” che ieri sera è stato convinto a fare su Rai Tre per le clamorose sviste nella conduzione nel suo programmi. Più cieca ideologia che sviste, in realtà, quelle di, costretto a fare pubblica ammenda per la sua intervista a senso unico al filosofo francese Bernard Henry-Lévy, a spese dei contribuenti, autore di una invereconda sequela di insulti e accuse al centroa pochi giorni dal voto. La censura dell’Agcom e lo “” diIl richiamo e la censura dell’Agcom, dopo la puntata di lunedì de Il Cavallo e la Torre, imponeva scuse e ammissione della “faziosità” di quella puntata, ed ecco che ieri sera ...