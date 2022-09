LIVE – Murray-De Minaur 7-5 | 2-4 Laver Cup 2022 | RISULTATO in DIRETTA

zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur 7-5 1-0 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur 5-4 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur 5-4 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - zazoomblog : LIVE – Murray-De Minaur 3-3 Laver Cup 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Murray-De #Minaur #Laver #2022: - Ubitennis : Laver Cup day 1 LIVE: in campo Murray-de Minaur. A seguire l'ultimo match in carriera di Roger Federer al fianco di… -

... i convocati delle due squadre Europa (capitano Bjorn Borg): Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Andy, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas e Matteo Berrettini Mondo (capitano John McEnroe)...Adesso la palla passa allo scozzese Andyed all'australiano Alex De Minaur, in campo non ... RIVIVI LA DIRETTARISULTATI E CLASSIFICA PROGRAMMA E COPERTURA TV FORMAT E REGOLAMENTO TUTTI I ...Lengthy opening game on the Murray serve. Could be a theme of the match. Incredible point by both players, Murray on the defence somehow keeps himself in the point but De Minaur hits a forehand winner ...The band is back together to help send off the 41-year-old Friday night in London, and the Laver Cup co-founder couldn't think of a more "perfect" scenario.