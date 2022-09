LIVE MotoGP, GP Giappone 2022 in DIRETTA: prevista una sola sessione di prove libere (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata – La preview del fine settimana Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima sessione di prove libere del Gran Premio del Giappone, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2022. Sul tracciato di Motegi, dove si torna a correre dopo le ultime due edizioni cancellate per colpa della pandemia di Covid-19, si parte con una unica sessione nel venerdì nipponico. La FP1, infatti, prenderà il via alle ore 8.05 italiane (le 15.05 locali) e durerà ben 75 minuti. Per quale motivo? Il lungo trasferimento in pochi giorni da Aragon, infatti, ha costretto la Dorna a cancellare il turno del ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La preview del fine settimana Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella primadidel Gran Premio del, sedicesimo e quintultimo appuntamento del Mondiale di. Sul tracciato di Motegi, dove si torna a correre dopo le ultime due edizioni cancellate per colpa della pandemia di Covid-19, si parte con una unicanel venerdì nipponico. La FP1, infatti, prenderà il via alle ore 8.05 italiane (le 15.05 locali) e durerà ben 75 minuti. Per quale motivo? Il lungo trasferimento in pochi giorni da Aragon, infatti, ha costretto la Dorna a cancellare il turno del ...

