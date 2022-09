LIVE Italia-Inghilterra 1-0, Nations League calcio in DIRETTA: Raspadori firma la rete della vittoria contro la nazionale inglese (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.42 L’Italia gioca la partita perfetta vincendo 1-0 con una giocata di Raspadori, ci sarà lunedì lo scontro diretto con l’Ungheria per il passaggio alla fase finale della competizione. Inghilterra che retrocede nella Serie B della Nations League. 96? Finisce quiiiiiiiiii, l’Italia batte l’Inghilterra 1-0 con rete di Raspadori. 94? Donnarumma blocca un tiro di Rice. 92? Ci saranno ben sei minuti di recupero. 90? Dentro Frattesi ed Emerson, fuori Jorginho e Dimarco nell’Italia. 88? Cristante da fuori area manda fuori. 86? Gabbiadini in contropiede non riesce a segnare e poi ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.42 L’gioca la partita perfetta vincendo 1-0 con una giocata di, ci sarà lunedì lo sdiretto con l’Ungheria per il passaggio alla fase finalecompetizione.che retrocede nella Serie B. 96? Finisce quiiiiiiiiii, l’batte l’1-0 condi. 94? Donnarumma blocca un tiro di Rice. 92? Ci saranno ben sei minuti di recupero. 90? Dentro Frattesi ed Emerson, fuori Jorginho e Dimarco nell’. 88? Cristante da fuori area manda fuori. 86? Gabbiadini inpiede non riesce a segnare e poi ...

