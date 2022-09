LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2022 in DIRETTA: l’Italia punta su Balsamo e Longo Borghini, Persico mina vagante. Si parte alle 4.25 (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea élite femminile del Mondiale di Ciclismo femminile di scena a WolLongong, in Australia. Si assegnerà questa notte la maglia iridata, in un percorso di quasi 165 chilometri alquanto duro, favorevole a chi sa muoversi bene in salita. Dopo un primo tratto in linea abbastanza agevole di 28 chilometri, il gruppo affronterà lo strappo del Mount Keira, 6500 metri al 6,2% di pendenza media; potrà essere la rampa che farà partire la fuga che caratterizzerà la giornata. Si entra poi nel circuito finale, da ripetere sei volte, con la salitella del Mount Pleasant, che toccherà anche il 14% di pendenza massima. l’Italia proverà a giocarsi ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuonasera a tutti e benvenuti alladella prova in linea élitedel Mondiale didi scena a Wolng, in Australia. Si assegnerà questa notte la maglia iridata, in un percorso di quasi 165 chilometri alquanto duro, favorevole a chi sa muoversi bene in salita. Dopo un primo tratto in linea abbastanza agevole di 28 chilometri, il gruppo affronterà lo strappo del Mount Keira, 6500 metri al 6,2% di pendenza media; potrà essere la rampa che farà partire la fuga che caratterizzerà la giornata. Si entra poi nel circuito finale, da ripetere sei volte, con la salitella del Mount Pleasant, che toccherà anche il 14% di pendenza massima.proverà a giocarsi ...

