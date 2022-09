L'Italia umilia ancora l'Inghilterra: tragico destino contro la bestia nera (Di venerdì 23 settembre 2022) L'Italia di Roberto Mancini si lascia alle spalle i malumori e i problemi degli ultimi mesi, vincendo 1-0 la sfida con l'Inghilterra, valevole per la quinta giornata di Nations League. A San Siro decide un bel gol di Giacomo Raspadori nel corso del secondo tempo. Con questo successo gli Azzurri si prendono il secondo posto del Gruppo 3 (8 punti) e lasciano aperte le speranze per la conquista del primo posto. In questo senso sarà decisiva l'ultima gara di lunedì contro l'Ungheria (10 punti), capace di battere la Germania in trasferta 1-0. Retrocede invece nella seconda fascia della Nations la squadra di Gareth Southgate: la Nazionale Italiana è una vera e propria bestia nera. Gli Azzurri partono con il giusto piglio e al 5' sfiorano subito il vantaggio con Scamacca, che svetta di testa ... Leggi su iltempo (Di venerdì 23 settembre 2022) L'di Roberto Mancini si lascia alle spalle i malumori e i problemi degli ultimi mesi, vincendo 1-0 la sfida con l', valevole per la quinta giornata di Nations League. A San Siro decide un bel gol di Giacomo Raspadori nel corso del secondo tempo. Con questo successo gli Azzurri si prendono il secondo posto del Gruppo 3 (8 punti) e lasciano aperte le speranze per la conquista del primo posto. In questo senso sarà decisiva l'ultima gara di lunedìl'Ungheria (10 punti), capace di battere la Germania in trasferta 1-0. Retrocede invece nella seconda fascia della Nations la squadra di Gareth Southgate: la Nazionalena è una vera e propria. Gli Azzurri partono con il giusto piglio e al 5' sfiorano subito il vantaggio con Scamacca, che svetta di testa ...

