L' Italia di Meloni come l' Ungheria? Cosa ha detto davvero von der Leyen

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 23 settembre 2022) Bruxelles. In“vedremo i risultati delle elezioni. Abbiamo appena avuto delle elezioni anche in Svezia. Il mio approccio è che qualunque governo democratico voglia lavorare con noi, ci lavoriamo insieme”. Ma “se le cose vanno in una direzione difficile, e ho parlato di Polonia e, abbiamo gli strumenti”. Ursula von derè intervenuta a gamba tesa nella campagna elettorale in, lanciando un avvertimento sul trattamento che verrà riservato al paese se eleggerà un governo di destra? Interrogata sulla presenza di partiti pro Putin in vista del votono durante un dibattito a Princeton ieri, la presidente della Commissione ha rotto il rigoroso silenzio che si era imposta sulle elezioni per evitare di essere accusata di ingerenza. Ma l'interpretazione (e la strumentalizzazione) ...