L’Italia condanna l’Inghilterra alla Lega B di Nations League: decide Raspadori, azzurri in corsa per il primo posto (Di venerdì 23 settembre 2022) Ancora tre punti per la Nazionale italiana, continua il percorso di crescita della squadra di Roberto Mancini. Successo con il risultato di 1-0 contro l’Inghilterra nella quinta giornata di Nations League, sono arrivate indicazioni dai calciatori azzurri. Emergenza di formazione per Mancini, oggi si è fermato anche Ciro Immobile. Il Ct azzurro si schiera con la coppia d’attacco formata da Scamacca e Raspadori, a centrocampo c’è Cristante e in difesa Toloi. l’Inghilterra risponde con la super coppia formata da Kane e Sterling, più il calciatore dell’Arsenal Saka. Il primo tempo è anonimo, non si registrano grosse occasioni da gol e si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Al 50? errore di Toloi, rimedia Bonucci e salva il risultati. Proprio dal piede del difensore ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 23 settembre 2022) Ancora tre punti per la Nazionale italiana, continua il percorso di crescita della squadra di Roberto Mancini. Successo con il risultato di 1-0 contronella quinta giornata di, sono arrivate indicazioni dai calciatori. Emergenza di formazione per Mancini, oggi si è fermato anche Ciro Immobile. Il Ct azzurro si schiera con la coppia d’attacco formata da Scamacca e, a centrocampo c’è Cristante e in difesa Toloi.risponde con la super coppia formata da Kane e Sterling, più il calciatore dell’Arsenal Saka. Iltempo è anonimo, non si registrano grosse occasioni da gol e si va all’intervallo sul risultato di 0-0. Al 50? errore di Toloi, rimedia Bonucci e salva il risultati. Proprio dal piede del difensore ...

