(Di venerdì 23 settembre 2022) Sabato 24 Settembre riparte la nuova stagione di, il programmadi Rai1, in onda alle 12.20. Nella prima puntataracconteranno Ischia, la splendida isola Flegrea. Dalle antiche cave di allume all’aridocoltura di due giovani fratelli passando per le pendici del monte Epomeo per scoprire una terra generosa non solo per il mare e le fonti termali. Tappa ai Giardini di Ravino a Forio con la collezione di piante grasse più grande d’Europa. E poi la gastronomia ischitana e l’immancabile ricetta di Federica De Denaro. Il programma ha una missione ben precisa: puntare l’attenzione sulla sostenibilità urbana, sul rispetto dell’ambiente, sul benessere e la salute di tutti, sull’innovazione e il ...

bubinoblog : LINEA VERDE LIFE: DANIELA FEROLLA, MARCELLO MASI E IL MEZZOGIORNO ECOSOSTENIBILE - Onda_CalabraIII : @marco9894 La linea verde di Mafiotta Ovviamente ora che è bello bollito - programmitvoggi : “Linea Verde Life”, la nuova stagione 2022/23 su Rai 1 - lasiciliait : Linea Verde, dal 25 settembre torna su Rai1 e riparte dalle bellezze della Sicilia - LucaNardone : RT @glgortani: ?? Per un viaggio nell'#Artigianato del Friuli Venezia Giulia #FVG: ??appuntamento sabato 24 settembre dalle 12, su #Rai1 > ht… -

Per layacht, per le barche più grandi (da 24 a 38/40 m) siano in consegna nel 2025 e per ... che metteremo in mare nel 2026, e che sarà carbon neutral grazie all'utilizzo del metanolo, ...... sono iniziati i lavori di realizzazione del nuovo percorso ciclo - pedonale sull'area, al ... I lavori hanno già permesso, nella prima fase, la realizzazione della nuovafognaria e la ...I siti del Parco archeologico di Pompei aderiscono sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 alle Gep – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), manifestazione che ...Dal 24 settembre ogni sabato alle 12:25 su Rai 1 va in onda il programma che prosegue il viaggio alla scoperta del lato green delle città italiane Riparte ...