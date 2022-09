Liga | Barcellona e Atletico Madrid trattano per il trasferimento di Griezmann

Leggi su sportface

(Di venerdì 23 settembre 2022) Prosegue la telenovela legata ad Antoine. Il campione del mondo 2018, tornato all’nell’estate 2021 con la formula del prestito, è stato utilizzato con parsimonia dai colchoneros per non far scattare l’obbligo di riscatto a 40 milioni che sarebbe stato valido con il 50% delle presenze. Una soglia che invece i blaugrana ritengono sia stata già superata perché applicata al primo dei due anni di prestito e non complessivamente nel biennio. Un caso che rischierebbe di trascinarsi in tribunale, un’ipotesi che non gradiscono i due club. Ecco perché, secondo i media catalani, si cercherà di trattare per arrivare a un punto di incontro.è sotto contratto col Barça fino al 2024 e i blaugrana sarebbero disposti a cederlo a titolo definitivo per 25 milioni di euro anziché 40. Una soluzione ...