“L’ho fatto!” | la prima passerella di Veronica Yoko Plebani

Veronica Yoko Plebani, nata a Gavardo, Brescia, 26 anni, ha partecipato come modella alla sua prima sfilata, invitata da Hugo Boss per la sua collezione primavera Estate 2023 Ready-to-Wear alla Milano Fashion Week. L'atleta paralimpica, campionessa di canottaggio, snowboard e triathlon, bronzo alle olimpiadi di Tokyo 2022 per il triathlon, ha espresso tutta la sua gioia su Instagram postando una foto di lei sulla passerella della sfilata primavera Estate 2023 di Hugo Boss. "Oh mio Dio, L'ho fatto! La mia prima sfilata è stata incredibile, che energia", scrive Plebani nella didascalia, felice e quasi incredula del suo traguardo. Durante la sfilata, incentrata sul tema della velocità, ...

