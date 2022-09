L’ex obiettivo del Napoli rivela a sorpresa: “Era tutto ok, avevo anche incontrato Giuntoli” (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo un inizio di calciomercato non particolarmente brillante per il Napoli, considerando le importanti cessioni, gli azzurri poi, sono prontamente intervenuti acquistando calciatori giovani e promettenti. L’entusiasmo in città è ritornato grazie proprio alle giocate dei nuovi acquisti, i quali, sin dal primo momento, si sono inseriti perfettamente negli schemi tattici di Spalletti dimostrando di avere tanta qualità. Nell’ultima sessione estiva, in particolare, sono stati accostati tanti giocatori al Napoli: uno di questi è sicuramente Antonin Barak, corteggiato a lungo dagli azzurri, ma poi passato dal Verona alla Fiorentina. Antonin Barak (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Inizialmente si pensava che gli azzurri potessero chiudere un doppio colpo dagli scaligeri: Simeone e lo stesso Barak per sostituire i partenti Petagna e ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 23 settembre 2022) Dopo un inizio di calciomercato non particolarmente brillante per il, considerando le importanti cessioni, gli azzurri poi, sono prontamente intervenuti acquistando calciatori giovani e promettenti. L’entusiasmo in città è ritornato grazie proprio alle giocate dei nuovi acquisti, i quali, sin dal primo momento, si sono inseriti perfettamente negli schemi tattici di Spalletti dimostrando di avere tanta qualità. Nell’ultima sessione estiva, in particolare, sono stati accostati tanti giocatori al: uno di questi è sicuramente Antonin Barak, corteggiato a lungo dagli azzurri, ma poi passato dal Verona alla Fiorentina. Antonin Barak (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images) Inizialmente si pensava che gli azzurri potessero chiudere un doppio colpo dagli scaligeri: Simeone e lo stesso Barak per sostituire i partenti Petagna e ...

