Letta: "Vogliono stravolgere la Carta, lo impediremo" (Di venerdì 23 settembre 2022) "Mi aspetto uno scatto potente e fiero dell'Italia democratica, progressista ed europeista. Non c'è un destino già scritto. Il paese non consegnerà a una destra estrema che vuole stravolgere la Costituzione con il... Leggi su today (Di venerdì 23 settembre 2022) "Mi aspetto uno scatto potente e fiero dell'Italia democratica, progressista ed europeista. Non c'è un destino già scritto. Il paese non consegnerà a una destra estrema che vuolela Costituzione con il...

Safeglance : @AFrisullo @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi @berlusconi @Maurizio_Lupi Si perché là sinistra è cambiata, moderna, ev… - AnnigioGiovanni : RT @fm197544: Ma veramente adesso questi giornalai di #Piazzapulita vogliono farci credere che la colpa della non alleanza PD 5s sia di #Co… - okwlor : RT @fm197544: Ma veramente adesso questi giornalai di #Piazzapulita vogliono farci credere che la colpa della non alleanza PD 5s sia di #Co… - Giusepp66890796 : RT @fm197544: Ma veramente adesso questi giornalai di #Piazzapulita vogliono farci credere che la colpa della non alleanza PD 5s sia di #Co… - Error404_BP : RT @fm197544: Ma veramente adesso questi giornalai di #Piazzapulita vogliono farci credere che la colpa della non alleanza PD 5s sia di #Co… -