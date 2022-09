Letta | ' sulla politica europea Giorgia Meloni ha posizione identica alla Polonia | atlantista e euroscettica'

matteosalvinimi : A Letta e al Pd lascio attacchi e insulti, io faccio sempre e solo gli interessi degli italiani: chi sceglie la Leg… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Avvoltoi Dem sui morti delle Marche Regione devastata e subito Letta e Ricci te… - LaVeritaWeb : Regione devastata, e subito Enrico Letta e Matteo Ricci tentano di gettare la colpa sulla destra che si oppone all’… - GregoriaSamsa3 : @radionowher Quest'uomo raggiunge vette di imbecillità che lasciano senza fiato. Sembra un marziano appena arrivato… - silviatruzzi1 : Sulla precarietà del lavoro e la lontananza del #pd dai lavoratori, #letta risponde con lo smart working nei borghi… -

La destra italiana è profondamente ambigua sulle qualipolitica europea' ha dichiarato il segretario ......e poi illustra il programma di un governo che, assicura, sarà "europeo, occidentale e atlantista". Intervistato da Alessandro Sallusti e Augusto Minzolini, Berlusconi torna subito...Morto nel sonno. E’ la tragedia che ha colpito Cristiano Bedini, ex atleta che continuava a tenersi in forma andando in bicicletta. A soli 52 anni si è spento nel suo ...TIVAT (MONTENEGRO) «Non ci penso proprio a tornare in Russia, non voglio morire al fronte». Igor, 42 anni, è preoccupato: per sé, ma soprattutto per i parenti e per ...